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Brent petrolün varil fiyatı $86.25 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $86.25 dolar
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Güne $86,34 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %0,15 artışla $86,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,34, en yüksek $86,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2023 tarihinde ise $87,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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