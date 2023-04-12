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Brent petrolün varil fiyatı $85.63 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $85.63 dolar
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Güne $85,57 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:53 itibarıyla %0,28 artışla $85,60'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,59, en yüksek $85,85 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,36 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 03.04.2023 tarihinde ise $86,59 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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