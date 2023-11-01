Brent petrolün varil fiyatı $85.59 dolar

Güne $85,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:13 itibarıyla %0,28 artışla $85,60'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,78, en yüksek $88,21 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,36 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.