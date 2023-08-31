Brent petrolün varil fiyatı $85.55 dolar

Güne $84,68 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:34 itibarıyla %0,07 artışla $85,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,54, en yüksek $86,01 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,27 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.