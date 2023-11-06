Brent petrolün varil fiyatı $85.27 dolar

Güne $85,63 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:42 itibarıyla %0,80 artışla $85,75'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,53, en yüksek $88,55 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,07 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.11.2023 tarihinde $84,53 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.