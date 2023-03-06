banner913
banner885
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
4 0
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
4 0
 
Berat Kandili, bugün idrak edilecek
Berat Kandili, bugün idrak edilecek
6 0
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
56 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
33 0
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
30 0
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
27 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $85.24 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $85.24 dolar
banner721
Güne $85,42 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:57 itibarıyla %0,65 azalışla $85,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,41, en yüksek $85,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,84 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.