Brent petrolün varil fiyatı $85.19 dolar

Güne $84,74 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:53 itibarıyla %0,72 artışla $85,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,08, en yüksek $85,06 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,55 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.07.2023 tarihinde $80,29 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.