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Brent petrolün varil fiyatı $84.91 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $84.91 dolar
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Güne $86,99 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:38 itibarıyla %0,07 azalışla $89,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,74, en yüksek $91,54 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,89 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 05.09.2023 tarihinde ise $91,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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