Brent petrolün varil fiyatı $84.72 dolar

Güne $84,46 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:34 itibarıyla %0,21 artışla $84,09'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,49, en yüksek $87,22 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,91 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.10.2023 tarihinde $83,49 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.