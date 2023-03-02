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Brent petrolün varil fiyatı $84.31 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $84.31 dolar
Güne $84,44 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:01 itibarıyla %0,05 azalışla $84,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,63, en yüksek $84,49 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,47 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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