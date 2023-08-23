Brent petrolün varil fiyatı $83,92 dolar

Güne $83,79 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:28 itibarıyla %0,26 artışla $83,89'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,61, en yüksek $84,64 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,67 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 25.07.2023 tarihinde $81,99 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.