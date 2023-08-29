Brent petrolün varil fiyatı $83,83 dolar

Güne $83,95 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:59 itibarıyla %0,17 azalışla $83,66'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,59, en yüksek $85,05 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,80 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.