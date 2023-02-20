banner913
banner885
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
3 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
4 0
 
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
4 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
7 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
3 0
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
39 0
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
19 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı 83,72 dolar

banner476

Uzmanlar, Çin'de ulaşımda yakıt talebinin artması ve yeni rafinerilerin devreye girmesiyle ülkenin petrol ithalatının 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

banner825
Brent petrolün varil fiyatı 83,72 dolar

Cuma günü 84,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 83,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, Çin'de ekonomik aktivitenin artmasıyla ülkede petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı, geçen ay Kovid-19'a ilişkin katı politikasını sonlandırma kararı almıştı. Ülkede uluslararası seyahat yasağının da kalkmasıyla ekonomik toparlanmanın hızlanacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, Çin'de ulaşımda yakıt talebinin artması ve yeni rafinerilerin devreye girmesiyle ülkenin petrol ithalatının 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Küresel piyasalarda petrol arzında düşüş yaşanacağına yönelik veriler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve büyük petrol üretici diğer ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, 2023'ün sonuna kadar petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. Rusya'nın ise Mart ayında petrol üretimini günde 500 bin varil düşürmesi bekleniyor.

Piyasalar bu hafta ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı ticari ham petrol stokları verisine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 83,84 ile 84,20 dolar aralığının direnç, 83,48 ile 83,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.