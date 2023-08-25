Brent petrolün varil fiyatı 83,59 dolar

Güne $82,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:52 itibarıyla %0,82 artışla $83,45'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,68, en yüksek $83,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,77 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.