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Brent petrolün varil fiyatı $83,32 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $83,32 dolar
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Güne $82,73 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:17 itibarıyla %0,46 artışla $83,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,73, en yüksek $83,24 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,80 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 03.11.2023 tarihinde ise $88,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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