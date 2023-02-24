banner913
banner885
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
4 0
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
13 0
 
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
26 0
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
22 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
24 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
12 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $82.87 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $82.87 dolar
Güne $82,67 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:19 itibarıyla %0,73 artışla $82,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,43, en yüksek $83,25 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,33 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 27.01.2023 tarihinde ise $88,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.