Brent petrolün varil fiyatı $82.87 dolar

Güne $82,67 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:19 itibarıyla %0,73 artışla $82,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,43, en yüksek $83,25 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,33 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 27.01.2023 tarihinde ise $88,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.