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Brent petrolün varil fiyatı $82.67 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $82.67 dolar
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Güne $82,78 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:32 itibarıyla %0,07 azalışla $82,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,75, en yüksek $84,23 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,62 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 23.08.2023 tarihinde $81,75 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



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