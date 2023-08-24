Brent petrolün varil fiyatı $82.67 dolar

Güne $82,78 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:32 itibarıyla %0,07 azalışla $82,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,75, en yüksek $84,23 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,62 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 23.08.2023 tarihinde $81,75 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.