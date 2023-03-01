Brent petrolün varil fiyatı $82.20 dolar

Güne $83,07 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:01 itibarıyla %0,55 artışla $83,91'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,40, en yüksek $83,98 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,22 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 31.01.2023 tarihinde ise $87,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.