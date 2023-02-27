banner913
banner885
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
6 0
Ramazan için geri sayım
Ramazan için geri sayım
17 0
 
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
6 0
Okullarda deprem denetimi
Okullarda deprem denetimi
5 0
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
17 0
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
33 0
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
8 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $82.20 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $82.20 dolar

Güne $83,05 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:22 itibarıyla %0,76 azalışla $82,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,09, en yüksek $83,38 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 30.01.2023 tarihinde ise $87,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.