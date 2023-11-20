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Brent petrolün varil fiyatı $81.32 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $81.32 dolar
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Güne $80,57 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:05 itibarıyla %0,66 artışla $81,32'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,31, en yüksek $81,10 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,79 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 23.10.2023 tarihinde ise $92,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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