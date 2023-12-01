Brent petrolün varil fiyatı $80.75 dolar

Güne $80,16 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:33 itibarıyla %0,67 artışla $80,70'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,03, en yüksek $84,81 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,14 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 03.11.2023 tarihinde ise $88,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.