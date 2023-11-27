Brent petrolün varil fiyatı $80.08 dolar

Güne $80,51 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:11 itibarıyla %0,31 azalışla $80,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,11, en yüksek $82,30 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,33 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 30.10.2023 tarihinde ise $89,73 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.