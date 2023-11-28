Brent petrolün varil fiyatı $79.87 dolar

Güne $80,11 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:02 itibarıyla %0,24 azalışla $79,87'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,10, en yüksek $81,25 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,06 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 30.10.2023 tarihinde ise $89,73 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.