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Brent petrolün varil fiyatı $79.87 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $79.87 dolar
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Güne $80,11 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:02 itibarıyla %0,24 azalışla $79,87'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,10, en yüksek $81,25 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,06 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 30.10.2023 tarihinde ise $89,73 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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