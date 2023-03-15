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Brent petrolün varil fiyatı $78.40 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78.40 dolar
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Güne $77,79 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:20 itibarıyla %1,04 artışla $78,45'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,02, en yüksek $81,04 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,64 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 14.03.2023 tarihinde $77,02 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


 
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