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Brent petrolün varil fiyatı $77,22 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $77,22 dolar
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Güne $76,19 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %1,54 artışla $77,22'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,70, en yüksek $77,44 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,22 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 28.04.2023 tarihinde ise $80,77 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


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