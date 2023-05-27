Brent petrolün varil fiyatı $77,22 dolar

Güne $76,19 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %1,54 artışla $77,22'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,70, en yüksek $77,44 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,22 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 28.04.2023 tarihinde ise $80,77 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.