Brent petrolün varil fiyatı $76,84 dolar

Güne $76,85 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:25 itibarıyla %0,12 artışla $76,88'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,48, en yüksek $77,68 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,79 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.