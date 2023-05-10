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Brent petrolün varil fiyatı $76,78 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76,78 dolar
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Güne $77,34 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:32 itibarıyla %0,62 azalışla $76,75'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,05, en yüksek $77,58 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,23 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2023 tarihinde ise $87,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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