Brent petrolün varil fiyatı $74,96 dolar

Güne $75,60 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %0,75 azalışla $74,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,71, en yüksek $76,60 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,96 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.