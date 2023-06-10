banner913
banner932
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
8 0
Erdoğan Pazartesi geliyor
Erdoğan Pazartesi geliyor
20 0
 
Hani sıkıntı yoktu?
Hani sıkıntı yoktu?
40 0
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
13 0
Vedat Kaner Easy League başlıyor
Vedat Kaner Easy League başlıyor
38 0
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
18 0
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
12 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $74,96 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $74,96 dolar
banner931

Güne $75,60 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %0,75 azalışla $74,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,71, en yüksek $76,60 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,96 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.