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Brent petrolün varil fiyatı $74.77 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $74.77 dolar
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Güne $75,11 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:56 itibarıyla %0,41 azalışla $74,67'dan işlem görüyor. Dün en düşük $72,71, en yüksek $75,38 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,00 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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