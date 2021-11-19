Bitti mi? Henüz bitmedi!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
- TCMB, dün sonuçlanan olağan PPK toplantısının sonucu yaklaşık 5 dakika gecikme ile (!) açıklayabildi. Politika faizini (1 hafta vadeli repo faizini) 100 baz puan ile piyasa beklentileri paralelinde %15 seviyesine indirdi.
- Toplantı ardından yayınlanan politika metnini uzun uzundayı okusak da uzun uzadıya yorumlamanın pek de anlamlı olmayacağı kanaatine vardık. Keza, metinde elle tutulur tek cümle, ileriye dönük (forward guidance) rehberlik anlamında faizin Aralık ayında da ineceği yönünde oldu.
- "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir." Bu kelime öbeklerinin bizdeki karşılığı: TCMB Aralık ayında da politika faizini 100 baz puan indirerek bir süreliğine de olsun kenara çekilecek.
- Enflasyonun dolu digi kuzeye yürüdüğü, politika faizinin ise tam aksi yönde güneye ilerlediği bir ortamda, TL'nin yatırımcısına verdiği negatif reel faiz, hatta bu yönde izlenen değersiz TL stratejisi, veya daha basit bir yaklaşımla bu yönde politika tercihi, TL'nin koruma kalkanının zayıflamaya devam edeceği anlamına geliyor. Dönüp tekrar bültenin başlığını okuyalım lütfen. Teşekkür ederim.
- TCMB'nin politika hatasını dün de devam ettirmesi, TL'deki erimeyi şiddetlendirirken, karar ardından USDTRY kuru 11,30 seviyesine varan yeni bir savrulma kaydetti. Başkan Kavcıoğlu'nun faiz indirim sinyali verdiği Eylül başından bakılırsa, USDTRY'nin son 55 günde yükselişi %37 seviyesinde gerçekleşti.
- İşin can acıtan kısmı, dün güne 10,65 seviyesinden başlayan USDTRY kurunun gün içinde 10,20 ile 11,30 arasında savrulması oldu. Böyle bir oynaklıkta ekrana sağlıklı kur fiyat taşımakta zorlanan biz bankalcıları bir kenara bırakın, dış ticaret işi ile uğraşan kişilerin bu devasa oynaklık karşısında nasıl bir ticaret yapabileceğine siz karar verin!
- Kaldı ki, döviz kurunun bilinçli bir şekilde yükselmesine izin vermek ve bunun da ihracatı artırmak suretiyle cari işlemler dengesinde açığı kapatması, ülkeye döviz girişinin artması ve bunun da döviz kurunu dengeleyerek adeta bir sihirli değnek gibi ekonominin tüm dengesizliklerini düzeltmesini beklemek çok riskli bir politika tercihi hatta bir adım daha ileri giderek 'hatalı' buluyoruz. Yükselen kur, girdi maliyetlerini bir noktada artıracak, izlenen bu stratejinin sonucu, ekonomiyi (hiper) enflasyon ve devalüasyon sarmalına sokabilir. Bu da dönüp dolaşıp faizlerin yeniden yükselmesine neden olacaktır!
- Bu filmi,1994 yılı Tansu Çiller döneminde veya 2014 Ocak ayında, hatta çok da uzağa gitmeden 2018 Ağustos ve 2020 Kasım aylarında pek çok kez gördük!
- USDTRY kurunda günlerdir dile getirdiğimiz üzere, izlenen politika stratejisinin 'doğal' piyasa yansıması ile karşı karşıyayız. İzlenen ve piyasalar tarafından tasvip edilmeyen reel negatif getirili değersiz TL uygulamasından vaz geçilmediği müddetçe, kurun yönü kuzeye daha da kuzeye olacaktır. Piyasanın tek yönlü isteğine de müdahale edilmedikçe, parabolik yükselişin de devam etmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyoruz.
- TCMB kararı sonrası gözümüz döviz kurunda olsa da, alternatif piyasalarda da hareketli seyir sürüyor. Peşinen söylemeliyim ki, Ağustos 2018 krizinde yaşanan kur şokundaki oynaklık seviyesine henüz ulaşmadık. Borsa cephesinde ise dolar bazında ucuzlayan hisselere yönelik iştah ile BIST100 endeksi dün %2 yükselişle yeni bir rekor daha kırarken, faiz indirimine rağmen 10 yıllık gösterge Türkiye tahvilin faizi yükselmeyi dün de sürdürdü.
- Dün TCMB kararı ardından her hafta Perşembe günü olduğu üzere haftalık para ve banka istatistiklerini takip ettik. Buna göre, 12 Kasım ile biten haftaya yönelik olarak, parite/fiyat etkisinden arındırılmış rakamlara göre gerçek kişilerin döviz mevduatları (DTH) bir önceki haftaya göre 0,23 milyar dolar, tüzel kişilerin ise 1,25 milyar dolar artış kaydetti.
- Son haftalarda DTH cephesinde artışları devam ettiğini rakamlarla izliyor ve bir fiil tecrübe ediyoruz. Reel negatif TL faizi ve kurun daha da yükselebileceği endişesi, döviz piyasasında dengeleri alt üst ederken, TL'den uzaklaşmanın da hızlandığını rakamlar bize teyit ediyor.
- Yurtdışı cephede ise, enflasyon yükselmeye devam ederken ve ekonomi hızlanırken, FED'in politika yapıcıları, erken faiz artırımı dillendirmeye başladıklarını görsek de, Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık yerel yatırım faturası (teşvik paketi) piyasaları zinde tutmaya yetiyor. Dün geceyi ılımlı yükselişler ile tamamlayan ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yüzler bu sabah gülüyor.
- Japonya, COVID-19 pandemisinden kaynaklanan ekonomik darbeyi hafifletmek için 490 milyar dolarlık rekor bir harcama paketi açıklayarak, kriz modu teşvik önlemlerini geri çekme yönündeki küresel eğiliminin tersine hamle yaptı! Bu sabah Asya piyasalarında hava parçalı bulutlu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in e-ticaret devi Alibaba'nın hayal kırıklığı yaratan bilançosu, Asya cephesinde büyüme kaygılarını tırmandırarak Asya'nın kararsız hatta hafif satıcılı ruh halini bu sabah özetliyor.
- ABD'nin çağrısı ile, dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarının, petrol fiyatlarını soğutmak adına koordineli bir hareket içinde stratejik rezervlerini kullanma yönünde tehditleri, Brent petrolü 80 dolar seviyesinin diplerine kadar itmişti. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu sabah Brent petrol 81,50 dolar seviyesinde işlem görüyor.
- TL'nin sert değer kaybı ve altının yükseliş eğiliminde olmasının ortak paydası olan gram altın, teknik manada resmettiğimiz 660 TL hedef seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı 1,861 dolar seviyesindeki kritik teknik bölgesinin etrafında bir sonraki adım için karar vermeye çalışırken, gümüş cephesinde ise 24,80 dolar seviyesinin altında haftalık kapanış, yukarı yönlü hareket isteğinin sorgulanmasına neden olacaktır.
>Gram Altın
Teknik bir bakış açısıyla, 25 Ekim günü bültenimizde yayınladığımız ve fincan kulp formasyonuna dayandırarak 660 TL hedef fiyat gösterdiğimiz gram altın cephesinde beklentimiz gerçekleşti.