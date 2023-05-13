Bitmeyen Kabus

Türkiye'deki 14 Mayıs’taki kritik seçimler öncesinde son iş gününde döviz kurlarındaki alış ve satış kuru arasındaki fark bazı bankalarda arttı. Satışlarda Sterlin 29’a, Euro 25.10’a, Dolar da 20.50’ye ulaştı

TC Merkez Bankası’nın (TCMB) sözlü talimatı üzerine bankalar dövizde alış ve satış kurları arasındaki farkı tarihi seviyelere yükseltti. 14 Mayıs’taki kritik seçimler öncesinde son iş gününde dolarda alış ve satış kuru arasındaki fark bazı bankalarda yüzde 10’u aştı.Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmeler, döviz kurlarını yaktı kavurdu. Türk Lirası (TL), döviz karşısında aşırı değer kaybetti.KKTC serbest piyasalarında dolar/TL alış 20.50, satış 23 TL; Euro/TL alış 22.40 TL, satış 25.10 TL; sterlin ise alış 25.60 TL, satış 29 TL oldu.Yüksek cari açık ve yetersiz yabancı sermaye girişleri nedeniyle rezervi giderek azalan TCMB, döviz talebini kısmaya dönük önlemleri artırırken, şubat ayında döviz kurlarında makasın açılmasını istemişti.Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Şükrü Umarbeyli, döviz kurlarında yaşanan ani artışı Kıbrıs Postası TV’ye değerlendirdi.UMARBEYLİ: SEÇİM RİSKİ ALMAK İSTEMEYEN SERBEST PİYASA SALDIRIYORTürkiye'deki vatandaşların bankalardan alamayınca, seçim riski almak istemeyen serbest piyasanın saldırdığını kaydeden Umarbeyli, “Türkiye’de serbest piyasa böyle. Makas çok açıldı” dedi.Ekonomist Umarbeyli, kurların ani yükselişte olduğunu belirterek, “Türkiye’de iktidar değişirse döviz kurları önce gevşer gibi görünüyor ama sonrası gelişmelere bağlı” ifadelerini kullandı.Belirsizlik ve risklerden dolayı dövizde hızlı bir yükseliş görüldüğüne vurgu yapan Umarbeyli, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“Piyasa dalgalanmasının bitmesi, vatandaşın rahat nefes alması 10-12 ayı bulabilir. 2025’de yavaş yavaş rahatlayacağız. 2027 yılı sonlarına doğru ise vatandaşın alım gücü ciddi şekilde düzelecek. Esnaf, iş adamı parayı koyacak yer bulamayacak.”Umarbeyli, ortada acı bir reçete olduğunu ve bu kapsamda atılması gereken adımların bir an önce atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.