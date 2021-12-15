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Bir ay içerisinde süte dört kez zam geliyor

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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, yüzde 50’yi aşacak zamlar karşısında imalatçıların iflas noktasına geldiğine dikkat çekti

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Bir ay içerisinde süte dört kez zam geliyor
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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, zamların durdurulması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hükümete çağrı yaparak, aksi takdirde gereğini yapacaklarını bildirdi.
Başlar, “Bir ay içerisinde süte 4 kez zam geliyor” diyerek, yüzde 50’yi aşacak zamlar karşısında imalatçıların iflas noktasına geldiğini kaydetti. İmalatçıların, dövize endeksli gaz, yakıt ve ambalaj giderleriyle boğuştuğunu ifade eden Mustafa Başlar, “Yeni fiyat uygulamasını yürürlüğe koyamadan, süte yeniden zam yapılması imalatçıları hem zarara hem de oluşan açığı kapatamama sıkıntısına koyuyor” dedi.
Halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle bir evin temel gıda maddesi olan süt ve süt ürünlerinin sofralardan uzaklaştığını belirten Başlar, zamlara dur demenin zamanının geldiğini, artık halkı düşünmek gerektiğini kaydetti. İmalatçılardan kaynaklı olmayan zamlar nedeniyle halktan özür dileyen Başlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na da yeni bir zam yapmaması için çağrı yaptı.
 
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