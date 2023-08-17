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Benzine okkalı zam

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Benzine okkalı zam
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Akaryakıtta geçtiğimiz hafta benzin ürünlerine yapılan indirimin ardından bu hafta okkalı zam yapıldı.

Geçen hafta 95 oktan ile 98 oktan benzinde 58 kuruşluk indirime gidilirken, eurodizel ve gazyağına 71 kuruşluk zam yapılmıştı.

Bu hafta ise 95 Oktan ve 98 oktan benzine 1.98   TL zam yapılırken, euro dizel ve gazyağı fiyatları aynı kaldı. 

Buna Göre:

95 oktan benzin 29,23 TL - 31.21 TL'ye,

98 oktan benzin 29,79 TL - 31.77  TL'ye,

Euro Diesel 29.65

Gazyağı 29.65'te sabit kaldı.

Yeni akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

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