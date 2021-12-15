Benzincilerin kar payı litre başına 14 kuruş

KPET Genel Müdürü Malik İşimtekin, kar paylarının litre başına 2018 yılından beridir 14 kuruş olduğunu vurguladı





KPET Genel Müdürü Malik İşimtekin, şirket olarak bu ay toplamda ülkeye 2 gaz 7 de akaryakıt gemisi getireceklerini ifade ederek, şu anda ülkede akaryakıt ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi. İşimtekin, akaryakıt fiyatlarının, döviz kurları ve günlük uluslararası borsalara göre belirlendiğini, şirket olarak tüm riskleri döviz ile aldıklarını ancak satışı TL ile yaptıklarına işaret etti.

Kar paylarının litre başına 2018 yılından beridir 14 kuruş olduğunu ifade eden İşimtekin, yüksek kar payları olmadığını, örneğin en son geminin litre başına eksi 60 kuruş zararla verildiğini anlattı.

Güneyden alışların, aylık 25 milyon litre olan ihtiyacı 30 milyon litreye çıkardığını da ifade eden İşimtekin, “Fiyatlar bizim elimizde değil, yeri geldiğinde zararına da satış yaptık” dedi.



