Benzin 30 TL’yi geçti

Akaryakıt, 2 ay içerisinde 8. kez zamlandı. Benzin fiyatı, 1.02 TL, Euro Diesel fiyatı 1.05 TL, gazyağı fiyatı ise 2.09 TL arttı

Akaryakıt fiyatlarındaki zamlara bir yenisi daha eklendi. Dün gece yarısı yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre; 95 oktan ve 98 oktan 1.02 TL, Euro Diesel fiyatı 1.05 TL, gazyağı fiyatı ise 2.09 TL arttı.Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 28.79 TL’den 29.81 TL’ye,98 oktan benzin ise 29.35 TL’den 30.37 TL’ye çıktı.Ayrıca Euro Diesel 27.44 TL’den 28.94 TL’ye, gazyağı ise 26.85 TL’den 28.94 TL’ye yükseldi.Bu zamla birlikte akaryakıt 2 ay içerisinde 8. kez zamlanmış oldu.