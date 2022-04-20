“Bencilce yaklaşımlarla ülke kaosa sürükleniyor”

Sanayi Odası, halktan ve sorunlardan çok uzak, bencilce yaklaşımlarla ülkemizin kaosa sürüklendiğini belirtti ve bu gayrı ciddi tavırlara ne halkın ne de ekonominin dayanacak gücü olmadığını kaydetti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, siyasi gelişmeleri değerlendirdi, “Şahsi ve keyfi davranışların tavan yapması kabullenilebilecek bir durum değildir” mesajı verdi.

Oda’dan yapılan açıklamada onlarca sorun kamuoyunun önünde dururken, parti içi çekişmelerin, şahsi gerilimlerin tırmanarak gündemi meşgul etmesi ve şahsi menfaatlerin öne geçmesinin, iktidar ciddiyetinden çok uzak olduğu vurgulandı.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklama şöyle: “Ülkemiz ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkileriyle mücadele ederken, siyasilerin adeta hükümetçilik oynaması, Cumhurbaşkanının da buna eşlik etmesi, parti içi kutuplaşmaların, şahsi ve keyfi davranışların tavan yapması kabullenilebilecek bir durum değildir. Uzun süredir ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi krizler bizleri umutsuzluğa itmektedir. Belli ki bu yaşananlar siyasiler tarafından çok hafife alınmakta ve olağan durumlar olarak görülmektedir. Onlarca sorun kamuoyunun önünde dururken, parti içi çekişmelerin, şahsi gerilimlerin tırmanarak gündemi meşgul etmesi, şahsi menfaatlerin öne geçmesi, iktidar ciddiyetinden çok uzaktır. Ülkemizi nasıl kalkındırırız ve üretimi nasıl arıtırız, nasıl refaha çıkarız gailesinin artık hükümet ile siyasilerde olmadığı kanısındayız ve buna üzülüyoruz. Bizler, biriken sorunlarımız için gece gündüz çalışıp öneriler ve projeler üretirken, karşımızda istikrarlı bir yönetim bulamamaktayız. Halktan ve sorunlardan çok uzak, bencilce yaklaşımlarla ülkemiz kaosa sürüklenmektedir. Bu gayrı ciddi tavırlara ne halkın ne de ekonominin dayanacak gücü yoktur. Hoşgörü sınırlarını zorlayan ve hatta aşan bu davranışlar kamuoyunda sadece olumsuz etki yaratmaktadır. İktidarda olan ve yönetime talip olan herkesin, ülke gerçeklerinden kopuk davranışlardan uzak durmaya ve ülkenin acil ihtiyaçlarına odaklanmaya davet ediyoruz. Bizler artık bu tür siyasi çıkar, kavga ve çekişmeleri görmek, duymak istemiyoruz.