Banka kredileri yükselişte

Ekonomik dar boğazın her gün daha da derinleştiği ülkede, banka kredilerinde artış yaşandı. 54.3 milyon TL olan işletme kredileri kredi türleri içerisinde ilk sırada, 13.4 milyon TL olan tüketici kredileri ise ikinci sırada yer aldı

KKTC Merkez Bankası 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bültenini yayımladı.

2023 yılı Mart ayı sonunda 136.913,8 milyon TL seviyesinde olan bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2023 yılının Haziran ayı sonunda bir önceki çeyreğe göre yüzde 34,61 artarak 184.296,4 milyon TL’ye yükseldi. İlgili dönemde, nakit ve nakit benzeri kalemlerde yüzde 29,16, Menkul Değerler Cüzdanı'nda (MDC) yüzde 69,2, brüt kredilerde yüzde 26,41, diğer aktiflerde ise yüzde 41,6 artış görüldü. 2023 yılının ikinci çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay yüzde 41,59 ile brüt kredilere aitken; brüt kredileri sırasıyla yüzde 31,44’lük payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 17,36’lık payla MDC ve yüzde 9,61’lik payla diğer aktifler kalemi takip etti. Haziran 2023 itibarıyla pasif toplamının yüzde 82,74’ünü mevduat, yüzde 6,51’ini özkaynaklar, yüzde 5,95’ini bankalara borçlar ve yüzde 4,8’ini ise diğer pasifler oluşturdu. 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 54.307,9 milyon TL olan işletme kredileri kredi türleri içerisinde ilk sırada, 13.483,3 milyon TL olan tüketici kredileri ise ikinci sırada yer aldı.

