Bafra Gıda’ya ödül

Yöresel lezzetler sloganıyla gıda sektöründe Kıbrıs’ın markası olan Bafra Gıda yeni bir ödül aldı.Tüketiciler Derneği tarafından Yerel Gıda Marka Ödülü’ne layık görülen Bafra Gıda’nın ödülünü direktör Gazi Akıncı aldı.Bafra Gıda’nın aldığı marka ödülünü değerlendiren Gazi Akıncı, kaliteli ürün sunmalarının tüketiciler tarafından ödüle layık görünmesinin Bafra Gıda’nın doğru yolda olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.Tüketicilerden gelen destekle Bafra Gıda’nın geliştikçe tüketicilere hem daha çok çeşit, hem de daha uygun fiyata yerel ürün sunma gayretinin kamçılandığını vurgulayan Gazi Akıncı, Yerel Gıda Marka Ödülü için KKTC Tüketiciler Derneği’ne teşekkür etti.Gazi Akıncı ayrıca ödülü ekibi ve değerli Bafra Gıda tüketicileri adına aldığını da ifadelerine ekledi.