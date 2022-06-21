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Avrupa Komisyonu Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne 2,5 milyon Euro ek katkı sağlayacak

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Avrupa Komisyonu Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne 2,5 milyon Euro ek katkı sağlayacak

 Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme katkı sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne (KMTK) destek verecek yeni bir anlaşma imzaladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan delegasyon anlaşması ile 8. aşamasına giren proje çerçevesinde Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne 2022-2025 dönemindeki çalışmaları için 2,5 milyon Euro ilave katkı sağlanacak.

Projenin yeni aşamasında bir dizi önlem güncellenerek kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve çevrimiçi ortama taşınması sağlanacak. Böylelikle Kıbrıs'ın sahip olduğu mirasa erişimin en üst seviyeye çıkarılması ve görünürlüğünün artırılması mümkün kılınacak.

Açıklamada şu bilgiler de verildi:

“Avrupa Komisyonu, 2012'den bu yana, 24 milyon Euro'yu aşan toplam katkıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmalarına en büyük katkıyı yapmaktadır. Bu katkı, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ta güven artırma ve uzlaşı çabalarına olan güçlü bağlılığını göstermektedir. Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklık çerçevesinde bugüne kadar ada genelinde 102 kültürel miras alanını restore etti, koruma altına aldı, yapısal veya yapısal olmayan küçük ölçekli çalışmalarla destekledi veya fiziksel olarak korudu.”

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