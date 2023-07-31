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Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü

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Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3’e geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterirken, , temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.
Piyasa beklentileri, temmuzda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,6 ile hizmetler, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,1 geriledi.
AB uyumlu verilere göre, enflasyon, temmuzda Slovakya'da yüzde 10,2, Hırvatistan'da yüzde 8,1, Litvanya'da yüzde 7,1, Avusturya'da yüzde 7, Almanya ve Letonya'da yüzde 6,5, İtalya'da yüzde 6,4, Hollanda'da yüzde 5,3 ve Fransa'da yüzde 5 seviyesinde belirlendi.
 
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