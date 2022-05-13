banner762
banner815
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
15 0
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
64 0
 
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
18 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
43 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
70 0
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
34 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
34 0
banner797
banner794

Atun: Yeni bütçe revizyonuna süratle gitmemiz gerekiyor

banner476

Atun,“Yükselen enflasyon karşısında bütçenin de göreceli olarak payı düştü. Dolayısıyla yeni rakamlarla yeni bütçe revizyonuna süratle gitmemiz gerekiyor. Bunu da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’miz bu dönem daha da güçlü hükümetimizin yanında olacağına benim inancım tamdır.

banner825
Atun: Yeni bütçe revizyonuna süratle gitmemiz gerekiyor
Maliye Bakanı Sunat Atun, “üretim, ekonomik büyüme , istihdam ve refahın artırılması hedefiyle çalışacaklarını” belirtti.
Sunat Atun, Maliye Bakanlığı’na atanması dolayısı ile yaptığı açıklamada, “halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekenleri yapmakta kararlı olduklarını” vurguladı.

“Artan enflasyon karşısında kesinlikle biz halkımızı hayat pahalılığı yükü altında ezdirmemekte kararlıyız. Bunun altını çizmek istiyorum” diyen Bakan Atun, elden gelen herşeyin yapılacağını söyledi.

Yeni dönemle birlikte gerekirse ek kaynak konusunun daha güçlendirilmesi için gerekli girişlimleri yapmakta karralı olduklarını belirten Maliye Bakanı Atun, “ülkemizdeki sorunların ne olduğunun da farkındayız. Ekonomimiz için, vatandaşımız için özellikle hayat pahalılığı karşısında erime tehlikesi ile karşı karşıya olan gelirleri hayat pahalılığına ereitmeme adına ne gerekirse yapacağız. Bu yeni dönemde tekrardan eskiden olduğu gibi kobi’lere, küçük esnafa, genç girişimcilere daha da güçlü paketlerle geleceğiz. O yüzden yeni dönemde üretimin artırılması, ekonominin büyümesi ve bununla birlikte istihdanmın ve refahın artırılması hedefi isle çalışacağız” dedi.

Bakan Atun bir soru üzerine enerji ile ilgili çalışmaların Maliye Bakanlığı altında yürütüleceğini de söyledi.

“Bütün gayretimiz yapıcı bir şekilde ekonomimizi güçlendirmektir” diyen Maliye Bakanı Sunat Atun, günün koşullarına ek bütçeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Atun,“Yükselen enflasyon karşısında bütçenin de göreceli olarak payı düştü. Dolayısıyla yeni rakamlarla yeni bütçe revizyonuna süratle gitmemiz gerekiyor. Bunu da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’miz bu dönem daha da güçlü hükümetimizin yanında olacağına benim inancım tamdır.Bir ay önce ifade etmiştim yerel kaynaklarda bir yükseliş beklentimiz vardır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri de, fonlaması da ilave edilerek ek bütçenin oluşturacağı kaynak ihtiyacını da ben görebileceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız bu yönde yoğunlaşacak” dedi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.