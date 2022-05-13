Atun: Yeni bütçe revizyonuna süratle gitmemiz gerekiyor

Atun,“Yükselen enflasyon karşısında bütçenin de göreceli olarak payı düştü. Dolayısıyla yeni rakamlarla yeni bütçe revizyonuna süratle gitmemiz gerekiyor. Bunu da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’miz bu dönem daha da güçlü hükümetimizin yanında olacağına benim inancım tamdır.

Maliye Bakanı Sunat Atun, “üretim, ekonomik büyüme , istihdam ve refahın artırılması hedefiyle çalışacaklarını” belirtti.Sunat Atun, Maliye Bakanlığı’na atanması dolayısı ile yaptığı açıklamada, “halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekenleri yapmakta kararlı olduklarını” vurguladı.

“Artan enflasyon karşısında kesinlikle biz halkımızı hayat pahalılığı yükü altında ezdirmemekte kararlıyız. Bunun altını çizmek istiyorum” diyen Bakan Atun, elden gelen herşeyin yapılacağını söyledi.

Yeni dönemle birlikte gerekirse ek kaynak konusunun daha güçlendirilmesi için gerekli girişlimleri yapmakta karralı olduklarını belirten Maliye Bakanı Atun, “ülkemizdeki sorunların ne olduğunun da farkındayız. Ekonomimiz için, vatandaşımız için özellikle hayat pahalılığı karşısında erime tehlikesi ile karşı karşıya olan gelirleri hayat pahalılığına ereitmeme adına ne gerekirse yapacağız. Bu yeni dönemde tekrardan eskiden olduğu gibi kobi’lere, küçük esnafa, genç girişimcilere daha da güçlü paketlerle geleceğiz. O yüzden yeni dönemde üretimin artırılması, ekonominin büyümesi ve bununla birlikte istihdanmın ve refahın artırılması hedefi isle çalışacağız” dedi.

Bakan Atun bir soru üzerine enerji ile ilgili çalışmaların Maliye Bakanlığı altında yürütüleceğini de söyledi.

“Bütün gayretimiz yapıcı bir şekilde ekonomimizi güçlendirmektir” diyen Maliye Bakanı Sunat Atun, günün koşullarına ek bütçeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Atun,“Yükselen enflasyon karşısında bütçenin de göreceli olarak payı düştü. Dolayısıyla yeni rakamlarla yeni bütçe revizyonuna süratle gitmemiz gerekiyor. Bunu da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’miz bu dönem daha da güçlü hükümetimizin yanında olacağına benim inancım tamdır.Bir ay önce ifade etmiştim yerel kaynaklarda bir yükseliş beklentimiz vardır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri de, fonlaması da ilave edilerek ek bütçenin oluşturacağı kaynak ihtiyacını da ben görebileceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız bu yönde yoğunlaşacak” dedi.