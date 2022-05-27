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Atun: Maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldı

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Maliye Bakanı Sunat Atun; “Maliye Bakanlığı olarak rutin ödemelerin yanında, piyasa ödemelerini de devletin gerektirdiği diğer mükellefiyetler gibi zamanında ödeme gayreti içerisinde” olduklarını belirtti, maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldığını açıkladı.

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Atun: Maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldı

Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemeleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını da gözeterek kalem kalem kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Maliye Bakanı Sunat Atun; “Maliye Bakanlığı olarak rutin ödemelerin yanında, piyasa ödemelerini de devletin gerektirdiği diğer mükellefiyetler gibi zamanında ödeme gayreti içerisinde” olduklarını belirtti, maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldığını açıkladı.

-Arpa sübvansiyesi için 52 milyon TL katkı ödendi…

Bu bağlamda, Maliye Bakanı Sunat Atun, gıda ve hayvancılık sektörüne, 52 milyon TL katkının ödendiğini duyurdu.

Atun; “Üretim sektörlerine, özellikle gıda ve hayvancılık sektörüne ilişkin olarak, sektöre hem sürdürülebilirliğin kazandırılması hem de bu sektörde fiyat istikrarının da sağlanabilmesi amacıyla yemlik arpanın güçlü bir şekilde sübvansiye edilmesine devam edilmektedir. Bu bağlamda Bakanlığımız 52 milyon TL katkı ödemiştir” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun ayrıca, bugün yapılacak olan ödeme kalemlerini de kamuoyu ile paylaştı.

-Taşımacılık bugün ödeniyor…

Maliye Bakanı, bugün  taşımacılık sektörüne  mart ve nisan aylarının tamamına ilişkin, 12 milyon 500 bin TL ödemenin yapılacağını duyurdu.

Emekli maaşları bugün ödeniyor… Maaşlar ise salı günü ödenecek…

Sunat Atun, Maliye Bakanlığının bugün 107 milyon TL’lik katkısı ile tüm sigorta emeklilerinin maaşlarının ödeneceğini, bunun yanı sıra devletin tüm emekli maaşlarının da yine bugün ödeneceğini açıkladı. Maliye Bakanı kamu çalışanlarının maaşların ise salı günü ödeneceğini aktardı.

Piyasaya dönük olarak bütün ödemelerin rutin olarak devam ettiğini aktaran Maliye Bakanı Sunat Atun, temizlik ve özel güvenlik şirketlerinin ödemelerinin de devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde, yine diğer reel sektöre ilişkin ödemelerin aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

-Burs ödemeleri… Hedefimiz öğrencilerin burslarını ayı ayına, günü gününe ödemek ve geriye dönük alacak bırakmamaktır 

Maliye Bakanı Sunat Atun, burs ödemeleri ile ilgili ise hedeflerinin yeni dönemde geriye dönük alacak bırakmamak olduğunu belirtti.

Atun, burs ödemeleri ile ilgili şunları söyledi;

“Öğrenim gören evlatlarımızın burs ödenekleri de yine Bakanlığımıza gelen ödeme düzenlemeleri dâhilinde eksiksiz ödenmeye devam etmektedir. Hedefimiz yeni öğrenim dönemine, öğrencilerin burslarını ayı ayına, günü gününe ödemek ve geriye dönük alacak bırakmamaktır” 

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