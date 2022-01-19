Atun: Az tüketen düşük, çok tüketen yüksek fiyattan ödeme yapacak

Mevcut durumda elektrik eski sisteme geçmeyi düşündüklerini söyleyen Atun “ bu çerçevede tüketim arttıkça fiyatın artacağını söyledi. Atun, “ elektriği eski tarifeye getireceğiz. Eski tarife tüketici ile daha barışık bir tarife idi. Hem elektrik kurumunun mali yapısını sağlıklı bir noktada tutan bir düzenleme idi." dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun BRT'de yayınlanan Manşet + programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Yaşanan elektirik kesintilerinin nedenlerinden birinin kış aylarında yükselen talebin karşılanamaması diğerinin ise Gönyeli, Yenikent ve Kermiya bölgelerinde alt yapı yatırımlarının tamamlanmaması olduğunu kaynaklandığını söyledi.

Geçtiğimiz son 4 yılda elektrik kurumunun iyi yönetilmediğini söyleyen Atun, halkın bunu bilmesi gerektiği söyledi.

2009 yılında kendisinin göreve geldiği zamanda kurumun iyi durumda olmadığını anımsatan Atun, planlı çalışmaların ve doğru planlamaların önemine işaret etti.

Gönyeli ve Yenikent bölgesinde yaşanan sıkıntılara da değinen Atun, Lefkoşa trafo merkezinden doğrudan kablo bağlantısı ile Gönyeli trafo merkezinin beslenmeye çalışıldığını ancak özellikle Gönyeli hattında belediye ile ilgili izinlendirme sorunu olduğunu söyledi.

Halkın menfaatine öncelik vererek Atun, kazının yapılması halinde bir kaç gün içinde Gönyeli’nin sorunun ortadan kalkabileceğini belirtti.

Elektrik taleplerine Güney Kıbrıs’tan olumlu yanıt alındığını söyleyen Atun, Güney Kıbrıs’a ödeme yerine karşılıklı mahsuplaşma yapıldığını kaydetti. Yeni kurulacak hükümetin enerji ile ilgili kalıcı vizyon ortaya koyması gerektiğini belirten Atun, yaz aylarına kadar 50-100 megavat arasında yeni bir kapasite kurulumunun yapılması gerektiğine işaret etti.

Atun, yeni süreç içerisinde Doğalgaza geçilmesinin önemini de vurguladı.

Mevcut durumda elektrik eski sisteme geçmeyi düşündüklerini söyleyen Atun “ bu çerçevede tüketim arttıkça fiyatın artacağını söyledi. Atun, “ elektriği eski tarifeye getireceğiz. Eski tarife tüketici ile daha barışık bir tarife idi. Hem elektrik kurumunun mali yapısını sağlıklı bir noktada tutan bir düzenleme idi. Hem de lüks tüketim ile ihtiyaca dönük tüketimi birbirinden ayıran bir tarife idi. Tüketim arttıkça fiyatın arttığı bir tarife idi. “ dedi.

Atun, eski tarife sistemine ilişkin detaylı bilgi de verdi. Atun, “ planladığımız ilk 250 kilovat saatte tüketimin bugünkü seviyesinde kalmasıdır. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza daha bir indirime gidilmesidir. 250 ile 500 kilovat arası tüketim aratacaktır, 500 ve 750 üzerine daha yüksek tarifeler uygulanacaktır”. dedi.

Atun, AKSA’yla yeniden masaya oturulması gerektiğini de söyledi. Tüp gaz konusunda ise Bakan Atun, bu konuda geçmişte iyi bir sistem olduğunu yeniden bu sisteme dövüşüleceğini ifade etti.