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Asgari ücrette 8 bin 500 TL hedefi

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İşçinin gözü yeni belirlenecek asgari ücrette. Çalışma Bakanı Taçoy, yüzde 40 civarında bir artış ile asgari ücretin 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı

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Asgari ücrette 8 bin 500 TL hedefi

Hayat pahalılığının yüzde 43’ü geçtiği mayıs ayında, bu oranın haziranda yüzde 50’yi bulması bekleniyor. Alım gücü git gide düşerken, asgari ücretlinin gözü de yeni belirlenecek asgari ücrette.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada hayat pahalılığının yüzde 50’yi bulacağını buna göre belirlenecek bir asgari ücretin 10 bin 500 TL olması gerektiğini söylemişti.
Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, yüzde 40 civarında bir artış ile asgari ücretin 8 bin 500 TL civarına çekilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.
Taçoy, “Net 8 bin 500 TL civarında olması yönünde bir öngörümüz var. En düşük 8 bin TL, en yüksek 8 bin 500 TL civarı olabilir. Bunun hesaplamalarını çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız.” dedi.
Bir yanda çalışan, bir yanda emekçi olduğunu ve asgari ücretteki kabul edilebilir rakamın piyasadaki dengeyi koruması gerektiğine dikkat çeken Taçoy, “Emekçi 6 bin 90 TL alıyor, buna yüzde 40 üzerinde bir artış koyarsanız 8 bin 500 TL civarı olacak. Peki, işveren bunu kaldırabilecek mi? Asgari ücret rakamı ekonomik dengeyi bulma açısından çok önemli. Ekonomik denge açısından sorulması gereken birkaç soru var” dedi.
Asgari ücretin ülkemizde çok düşük olması nedeniyle, Türkiye’den işgücü getirmenin zorlaştığını anlatan Taçoy, üçüncü uyruklu ülkelerden ülkede çalışmak için yüksek talep olduğunu anlattı.
Asgari ücretin yükselmesi ve yerli istihdamın artması gerektiğine vurgu yapan Taçoy, işveren ve işçi arasındaki dengeyi korumaya çalıştığını ifade etti. 
Bakan Taçoy asgari ücretin meslek ve risk gruplarına göre ayrılması gerektiğine de işaret ederek, bu yönde başlatılan çalışmaların sürdüğünü anlattı.
Taçoy “Hayatı çok ucuzlatacak bir durumumuz yok ama belli bir kriteri yakalamak, dünya ile eş zamanlı gitme noktasında görüşlerimiz var. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Hasan Taçoy, emeklilik yaşının 65’e yükseltmesi ve emeklilerden vergi alınması gibi bir durumun  söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.
 
 
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