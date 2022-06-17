Asgari ücretin işverene maliyeti 10 bin 500 TL olacak

Taçoy, asgari ücretin 8 bin 500 TL civarı olmasını öngörürken, bunun bir işverene maliyetinin 10 bin 500 TL civarında olduğunu vurguladı





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretin 8 bin, 8 bin 500 TL civarı olmasını öngördüklerini yineledi, bunun bir işverene maliyetinin 10 bin 500 TL civarında olduğunu belirtti.

Taçoy, hayat pahalılığının belirlenmesinin ardından asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını belirtti.

Taçoy, gelecek dönemden umutlu olduğunu da ifade ederek, küçük esnafı daha ileri taşıyabilecek, daha ileri taşıyabilecek yollar aradıklarını, gelecek yıl bunun için umut gördüğünü işaret etti.

Taçoy, “Önemli olan piyasada işsizlik yaratmadan çalışanın hayatına devam etmesi konusunda hassasiyetimiz var.” dedi.

Sosyal sigortalara olan yatırımların Mart ayından bu yana arttığını anlatan Taçoy, Haziran’da artıya geçileceğini ifade ederek, “Sigortaların 30, 40 Milyon TL artı vermesini bekliyoruz. ” şeklinde konuştu.

Yapılacak olan hayat pahalılığı ile Sosyal Sigortalar Dairesi’nin giderlerinin de artacağını belirten Taçoy, şöyle devam etti;

“Sigortalardaki hesapları da düşünmek ve bu primleri uygulamak mecburiyetindeyiz. Bir anda emekçinin, diğer yanda işverenin hakkı var anlıyorum ama diğer yandan da 43 bin emekli kişinin hakkını alması gereken durum var. Hiç kimseyi incitmeden, işsizliği arttırmadan hayatımıza devam etme ve ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu detayların da ötesinde çalışmalarımız devam etmektedir.”

