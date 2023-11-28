Asgari Ücret Tespit Komitesi, yeni asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geldi.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ile diğer işçi, işveren ve devlet temsilcileri katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komitesi, 15 üyeden oluşuyor; 5'i devlet, 5'i işçi ve 5'i işveren temsilcilerinden oluşuyor.

Asgari Ücretler Yasası'nın 7. maddesine göre, asgari ücret bir yıl içinde en fazla üç kez belirlenebiliyor.

Ülkede asgari ücret, 1 Temmuz'dan bu yana aylık brüt 18.103 TL, net 15.750 TL olarak uygulanıyor.



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ekim ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının bir önceki aya göre 398 TL artarak 17.472 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Yıllık enflasyon oranı ekim ayında yüzde 78.60 olarak açıklanmıştı.