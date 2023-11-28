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Asgari Ücret Tespit Komitesi, yeni asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geldi.

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Asgari Ücret Tespit Komitesi, yeni asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geldi.
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Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor.
Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ile diğer işçi, işveren ve devlet temsilcileri katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komitesi, 15 üyeden oluşuyor; 5'i devlet, 5'i işçi ve 5'i işveren temsilcilerinden oluşuyor.
Asgari Ücretler Yasası'nın 7. maddesine göre, asgari ücret bir yıl içinde en fazla üç kez belirlenebiliyor.
Ülkede asgari ücret, 1 Temmuz'dan bu yana aylık brüt 18.103 TL, net 15.750 TL olarak uygulanıyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ekim ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının bir önceki aya göre 398 TL artarak 17.472 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Yıllık enflasyon oranı  ekim ayında yüzde 78.60 olarak açıklanmıştı.

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