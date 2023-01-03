Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

-Taçoy: “Masaya koyduğumuz rakam 11 bin 500 TL”

-Arhun: “Konuşulan asgari ücretler esnafın ödeyebileceği miktarın çok üzerinde”

-Serdaroğlu: “Bu masanın görevi geçimini sağlayamayan işçileri düşünmek”

Yılın ilk asgari ücretini belirlemek üzere bu sabah yeniden bir araya gelen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının başında, devlet tarafı 11 bin 500 TL teklifini korurken, işçi tarafı 12 bin 39 TL net önerisini getirdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere 08.45’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplandı.





Toplantının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ve işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuştu.

-Taçoy: “Masaya koyduğumuz rakam 11 bin 500 TL”

Devlet tarafı olarak kendilerine düşenin tarafları toplantıya çağırmak olduğunu kaydeden Bakan Taçoy, önceki toplantıda yaşananları anımsattı. Devlet tarafı olarak ortaya koydukları 11 bin 500 TL rakamını anımsatan Taçoy gerek işçi gerek işveren tarafının toplantıda alınan gizlilik kararına uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışanlara asgari ücretin altında bir ücret verilemeyeceğini ifade eden Taçoy, 11 bin 500 TL’nin tahmin edilen hayat pahalılığı, bütçesel değerler, devlet ve özel sektörün durumu da göz önüne alınarak hesaplandığını anlattı.

Geçen hafta mazeret bildiren ve bu mazerete uyarak gelemeyen işveren tarafının görüşlerini dinlemek istediğini söyleyen Taçoy, “umarım uzlaşı bir noktada çıkar” dedi bu toplantının daha zor geçeceğini dile getirdi.

Taçoy, 11 bin 500 TL asgari ücretin işverene 15 bin TL civarında bir maliyeti olacağını da ifade etti.

-Arhun: “Konuşulan asgari ücretler esnafın ödeyebileceği miktarın çok üzerinde”

İşveren tarafını temsilen konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, geçen toplantıya katılamadığı için üzüntüsünü dile getirdi. Toplantı çağrılarının daha makul sürelerde yapılmasını istedi.

Asgari ücretin şimdi ya da seçim öncesi belirlenmesi arasında kendilerinin bir fark göremediğini söyleyen işveren temsilcisi Arhun, konuşulan asgari ücretlerin esnafın ödeyebileceği miktarın çok üzerinde olduğunu dile getirdi, böylesi bir durumda esnafın kepenk kapatma durumunda kalabileceğini anlattı.

Arhun, amaçlarının hem işçiyi hem işvereni memnun edecek bir asgari ücret rakamına ulaşmak olduğunu kaydetti.

-Serdaroğlu: “Bu masanın görevi geçimini sağlayamayan işçileri düşünmek”

İşçi tarafını temsilen konuşan Serdaroğlu da, marifetin asgari ücreti artırmak değil piyasayı ucuzlatmak olduğunu söyledi.

Daha asgari ücret belirlenmeden piyasadaki fiyat artışlarının başladığını dile getiren Serdaroğlu, kötü durumda iş verenler olduğunun doğru olduğunu ama bu masanın görevinin geçimini sağlayamayan işçileri düşünmek olduğunu kaydetti.

11 bin 500 TL net artışı çok tartıştıklarını ancak buna evet demelerinin mümkün olmadığını ifade eden Serdaroğlu, eğer Maliye’nin giderleri düşünülüyorsa o zaman ödeneklerin asgari ücrete endekslenmesine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına işaret eden Serdaroğlu, hükümetin mevcut duruma çözüm bulma yükümlülüğünde olduğunu dile getirdi.

Fiyatların denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, kendilerinin masaya yüzde 41 artış koyacağını, bunun aslında gerçek hayat pahalılığından az olduğunu ancak ortak bir rakama ulaşmak için böyle bir yola başvurduklarını dile getirdi.

Serdaroğlu, bu rakamın 12 bin 39 TL net, 13 bin 839 TL brüte denk geldiğini söyledi.

-Taçoy

Yeniden söz alan Bakan Taçoy ise, 11 bin 500 TL’yi telaffuz etmeden, sokağa çıkıp esnafla bir araya gelerek bu rakamları tartıştığını dile getirerek, aldığı bilgi ve destekle masaya oturduğunu ifade etti.

KKTC’de 130 bin sigortalı olduğunu, bunun 56 bininin yabancı uyruklu olduğunu belirten Taçoy, 55 bin kişinin asgari ücret üzerinden yatırım yaptığını, bunun 21 bininin KKTC vatandaşı olduğunu anlattı.

Taçoy, asgari ücret belirlenirken gerekli hesaplamaların yapılmasının önemine işaret etti.