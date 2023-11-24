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Asgari Ücret Saptama Komisyonu salı günü toplanacak

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu salı günü toplanacak
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere salı günü toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı 28 Kasım Salı günü saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.
 
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