Asgari Ücret Saptama Komisyonu salı günü toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere salı günü toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı 28 Kasım Salı günü saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.