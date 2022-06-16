Asgari ücret için orta yol nasıl bulunacak?

Çalışma Bakanı Taçoy, asgari ücret için 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesinden söz etti, işverenler “Karşılayamayız” dedi. İşçi tarafı ise 8 bin 500 TL’yi kabul etmeyeceklerini bildirdi

Muhalefet ve sendikal çevreler, asgari ücret için en az hayat pahalılığı oranında artış ve verginin kaldırılması taraftarı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, %40 civarında bir artış ile asgari ücretin 8 bin 500 TL civarına çıkarılması için çalışma yaptıklarını belirtti.Taçoy’un açıklamaları, devletin asgari ücrete %33 ile %39 arasında artış yapılmasına razı olduğu anlamına gelirken, İşverenler Sendikası bunun işten durdurmaları artıracağını açıkladı.Sendikal çevreler ise en azından %43.10 olan 5 aylık 2022 enflasyonu seviyesinde (2 bin 625 TL) artış yapılması gerektiğinde hem fikir.“Devlet destekleri olmadığı ve kaos devam ettiği sürece iş insanı asgari ücreti artırmaya hazır değil” diyen İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Taçoy’un 5 aylık hayat pahalığını dahi karşılamayan orana karşı olduklarını söyledi.Hasan SungurÖte yandan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrette 8 bin 500 TL gibi Mayıs ayı açık sınırı altında bir ücreti zinhar kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.Serdaroğlu, söz konusu zam parametresine haziran ayı hayat pahalılığının (HP) da bineceğini kaydetti.Serdaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücret ile ilgili “8 bin 500 TL rakamı üzerinde çalışıyoruz” açıklamalarını değerlendirdi.Serdaroğlu, katıldığı tv programında konu hakkında şu ifadeleri kullandı:“Açlık sınırının altında asgari ücreti falan kabul etmemiz mümkün değildir. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapılan hesap açlık sınırında Mayıs sonu itibariyle 8 Bin 676 TL. Önümüzdeki hafta toplamasını düşünürsek asgari ücret komitesinin, haziran temmuzda belirlenecek. Haziran HP de elenecek; açlık sınırı daha da yükselecek. Bizim bu halde 8 Bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil. Bu emekçilere en büyük haksızlık olur ki onları sefalete itmek olur. Asgari ücret değil, sefalet ücreti olur bunun adı…”Serdaroğlu, ülkedeki ekonomik yıkımın farkına vararak daha gerçekçi rakamlarla masaya oturacakları aktardı.Ahmet SerdaroğluBu arada sendikaların Haziran ayı başından beri gündeme taşıdığı asgari ücret konusu önceki gün CTP tarafından da dile getirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabındaki açıklamasında üç unsurdan söz ederek, “Asgari ücret asgari geçim ücretidir. Dolayısıyla hayat pahalılığı oranında artırmak zorundasınız. İkincisi, vergi alınmayacak düzenlemeyi hemen yapmak zorundasınız. Ve üçüncüsü, ücretin artırılmasının kayıt dışı ya da yarı zamanlı çalıştırma, hatta işten çıkarma ile sonuçlanmaması için ihtiyaç sahibi esnaf ve işletmeleri desteklemek zorundasınız” dedi.foto-tak-taçoHasan Taçoyfoto--hasan sungurfoto Ahmet Serdaroğlu