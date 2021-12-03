Asgari ücret eridikçe eriyor

Eylül ayında, günün kuruyla 377 Sterlin’e denk gelen 4 bin 324 TL’lik net asgari ücretin döviz karşılığı dün itibariyle 240 Sterlin’e düştü. Asgari ücret, 4 ayda 137 sterlin (dünün kuruyla 2466 TL) değer kaybetti

Asgari ücret eridikçe eriyorEylül ayında, günün kuruyla 377 Sterlin’e denk gelen 4 bin 324 TL’lik net asgari ücretin döviz karşılığı dün itibariyle 240 Sterlin’e düştü. Asgari ücret, 4 ayda 137 sterlin (dünün kuruyla 2466 TL) değer kaybettiAsgari ücretin Sterlin karşılığı:Eylül: 377 SterlinEkim: 361 SterlinKasım: 331 SterlinAralık: 240 Sterlin2021 yılının ikinci asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Eylül ayı itibariyle belirlendiği günden itibaren dönemin açlık sınırı olan 4 bin 500 TL’nin altında kaldı. Asgari ücretli bir çalışanın eline geçen aylık 4 bin 324 TL’lik net asgari ücret, 4 ay içerisinde hem zamlar karşısında hem de döviz karşısında yaşadığı değer kaybıyla komik bir hal aldı. Eylül ayında Net asgari ücrete yansıyan 496 TL’lik artışın hiçbir anlamı kalmadı. 2021 yılının ikinci asgari ücretinin belirlendiği eylül ayında, 377 Sterlin’e denk gelen 4 bin 324 TL’lik net asgari ücret, döviz kurundaki rekor yükseliş nedeniyle, 4 ayda 137 sterlin değer kaybetti. Dün itibariyle asgari ücretin karşılığı 240 Sterlin’e kadar geriledi. Asgari ücret günümüz şartlarında geçerliliğini yitirse de asgari ücretli yeni artış için 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçimin tamamlanıp yeni hükümetin kurulmasını beklemek zorunda kalacak.Türk Lirası’nın döviz karşısındaki rekor değer değer kaybıyla birlikte gelen yüklü zamlar, Eylül ayında asgari ücrete yapılan artışı kısa sürede yutarken, özellikle akaryakıt, tüp gaz, ekmek, süt ürünleri ve temel tüketim maddelerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın alım gücünü yerle bir etti. Ülkede dar gelirli kesim sefalete doğru sürüklenirken, asgari ücretle geçinen yurttaşlar dar gelirli olmaktan çıkıp açlıkla mücadele eder pozisyona sürükleniyor. Önümüzdeki günlerde akaryakıta ve elektrik fiyatlarına yapılaması beklenen yüklü zamların yanı sıra, temel tüketim maddelerinin fiyatları da her geçen gün biraz daha zamlanıyor.